Медведь оторвал голову пожилому грибнику

В японском регионе Иватэ медведь убил 70-летнего мужчину, оторвав ему голову, сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию. Согласно информации источника, пожилой человек отправился в лес за грибами и не вернулся домой, после чего его тело с характерными повреждениями обнаружили спасатели.

В материале говорится, что это уже второе подобное нападение в том же районе за последнюю неделю — ранее там же нашли еще одного погибшего мужчину того же возраста. По данным властей, с апреля 2025 года в Японии зафиксировано шесть смертей от медведей, что равно показателю за весь 2023 год.

Эксперты связывают учащение нападений с сокращением населения в сельских районах и изменением климата, из-за чего хищники выходят к людям в поисках пищи. Если три последних предполагаемых атаки подтвердятся, текущий год станет рекордным по числу жертв медведей в современной истории Японии, отметили в издании.

Ранее в Петропавловске-Камчатском медведь напал на мужчину на парковке, а затем на женщину около школы № 3. Она получила серьезные ранения и была госпитализирована. Хищника ликвидировали. Также пострадал шестиклассник, получив ссадины.