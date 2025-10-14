Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 13:36

Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения на женщину

В Ленобласти полиция забрала двух лошадей из СНТ «Орбита» после нападения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Полиция забрала двух лошадей из СНТ «Орбита» в конный клуб после нападения одной из них на женщину, информирует 78.ru. По данным источника, подруга хозяина конюшни хочет забрать кобылу Дашу и отвезти ее к себе на родину в Псковскую область.

Женщина сообщила, что 20-летнюю лошадь и ее 10-летнего жеребенка Бурана временно транспортировали в конный клуб, который расположен в Ропшинском сельском поселении. По словам россиянки, младшего решили выставить на продажу. Кобылу Дашу нельзя держать в садоводстве, поэтому подруга владельца конюшни хочет забрать ее себе.

Хозяин лошадей остается в полиции из-за нападения лошади на пенсионерку. Коней участковый забрал поздно вечером в понедельник, 13 октября. Семья владельца конюшни подтвердила намерение помогать пострадавшей женщине.

Ранее стало известно, что пенсионерка, на которую набросилась лошадь в Ленобласти, лишилась руки. Сын пострадавшей сообщил, что мать случайно зажало между сетками на участке, а конь подбежал к ней и начал топтать женщину на маленьком пятачке.

Ленобласть
лошади
нападения
кони
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы
Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине
Нападение сталкера с ножом на женщину в Казани попало на видео
«Облизывать ботиночки»: Кушанашвили распек Пригожина за критику Пугачевой
Военэксперт раскрыл, что происходит в Купянске
В КГБ Белоруссии сообщили о прогрессе в переговорах с США
Раскрыто, в каком регионе России зимой отдыхать дешевле всего
Раскрыты детали телефонного разговора между Путиным и Мирзиеевым
Психиатр оценил шансы нижегородского некрофила выйти на свободу
Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России
Стало известно, где россияне предпочитают отдыхать зимой
На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами
Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА
ВСУ лишились «ушей и глаз» в зоне СВО
Стало известно, от чего умер трехкратный олимпийский чемпион Дитятин
В «Альтернативе» оценили вероятность похищения семьи Усольцевых в рабство
«Все в топку»: политолог о последствиях конфискации замороженных активов РФ
Терапевт рассказал, что может спровоцировать резкое падение давления
В Европе зафиксировали усталость от поддержки Украины
МО: «Панцири» контролируют воздушное пространство над группой «Восток»
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.