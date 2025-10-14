Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения на женщину

Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения на женщину В Ленобласти полиция забрала двух лошадей из СНТ «Орбита» после нападения

Полиция забрала двух лошадей из СНТ «Орбита» в конный клуб после нападения одной из них на женщину, информирует 78.ru. По данным источника, подруга хозяина конюшни хочет забрать кобылу Дашу и отвезти ее к себе на родину в Псковскую область.

Женщина сообщила, что 20-летнюю лошадь и ее 10-летнего жеребенка Бурана временно транспортировали в конный клуб, который расположен в Ропшинском сельском поселении. По словам россиянки, младшего решили выставить на продажу. Кобылу Дашу нельзя держать в садоводстве, поэтому подруга владельца конюшни хочет забрать ее себе.

Хозяин лошадей остается в полиции из-за нападения лошади на пенсионерку. Коней участковый забрал поздно вечером в понедельник, 13 октября. Семья владельца конюшни подтвердила намерение помогать пострадавшей женщине.

Ранее стало известно, что пенсионерка, на которую набросилась лошадь в Ленобласти, лишилась руки. Сын пострадавшей сообщил, что мать случайно зажало между сетками на участке, а конь подбежал к ней и начал топтать женщину на маленьком пятачке.