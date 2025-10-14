Польским политикам следует аккуратнее подбирать выражения, заявил в соцсети X постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он отреагировал на скандальное заявление главы Бюро нацбезопасности страны Славомира Ценцкевича о том, что Варшава «находится в состоянии войны» с Москвой в киберпространстве.

Политикам следует быть осторожнее с выбором слов, — подчеркнул Ульянов.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в Польше растут антироссийские настроения из-за исторического соперничества между Москвой и Варшавой. По его словам, Польша никогда не могла смириться с утратой статуса главной державы в Восточной Европе, что привело к укоренению русофобии.

До этого политолог Евгений Михайлов назвал страны Прибалтики и Польшу «гиенами Европы», действующими по указке Великобритании и США. Он поддержал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о саботаже переговоров по Украине. Полная картина, по словам эксперта, станет известна после завершения боевых действий, когда основные партнеры Украины будут вынуждены подписать мирный трек.