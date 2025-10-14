Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:15

Дочь Ободзинского раскрыла содержание его дневников

Дочь Ободзинского: отец писал о своем нежелании подстраиваться под шоу-бизнес

Валерия Ободзинская Валерия Ободзинская Фото: Личный архив Валерии Ободзинской

Дочь звезды советской эстрады Валерия Ободзинского — Валерия Валерьевна — сообщила в интервью NEWS.ru, что в своих дневниках отец писал о нежелании приспосабливаться к «новому времени» после распада СССР. По мнению наследницы, его не устраивали правила шоу-бизнеса, по которым приходилось играть артистам.

Писал в дневнике: «Не умею притворяться, бесит двуличие. И не собираюсь меняться в угоду новому времени»... Даже от концертов в ночных клубах отказывался: «Я в ночных клубах не пою. Выступаю на сцене для советских людей, никак иначе», — вспомнила Валерия Ободзинская.

Собеседница привела пример Аллы Пугачевой, которая, по ее мнению, умела приспосабливаться и дружить с нужными людьми для продвижения своей карьеры. Ободзинский, считает его дочь, не обладал этими качествами.

Возьмем ту же Пугачеву. Сколько в интернете фотографий ее в неформальной обстановке с «правильными» людьми! Даже в бане. И вы нигде не найдете аналогичных снимков с участием Ободзинского. Он не хотел ни к кому «пристраиваться», — отметила наследница артиста.

Она напомнила, что в знак протеста против правил шоу-бизнеса 90-х отец даже ушел со сцены и устроился сторожем на склад.

Ранее Ободзинская опровергла слухи о романе отца с Аллой Пугачевой. Собеседница уточнила, что Ободзинскому не нравился такой тип женщин.

Также она вспомнила, как в 1960-е годы Пугачеву уволили из известного на весь СССР музыкального ансамбля Олега Лундстрема за профнепригодность. Кроме вопросов профессионального характера, по ее словам, коллегам также не нравился скандальный характер Пугачевой.

Алла Пугачева
артисты
шоу-бизнес
девяностые
российская эстрада
Виктория Катаева
В. Катаева
