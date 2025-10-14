Дочь Ободзинского раскрыла содержание его дневников

Дочь звезды советской эстрады Валерия Ободзинского — Валерия Валерьевна — сообщила в интервью NEWS.ru, что в своих дневниках отец писал о нежелании приспосабливаться к «новому времени» после распада СССР. По мнению наследницы, его не устраивали правила шоу-бизнеса, по которым приходилось играть артистам.

Писал в дневнике: «Не умею притворяться, бесит двуличие. И не собираюсь меняться в угоду новому времени»... Даже от концертов в ночных клубах отказывался: «Я в ночных клубах не пою. Выступаю на сцене для советских людей, никак иначе», — вспомнила Валерия Ободзинская.

Собеседница привела пример Аллы Пугачевой, которая, по ее мнению, умела приспосабливаться и дружить с нужными людьми для продвижения своей карьеры. Ободзинский, считает его дочь, не обладал этими качествами.

Возьмем ту же Пугачеву. Сколько в интернете фотографий ее в неформальной обстановке с «правильными» людьми! Даже в бане. И вы нигде не найдете аналогичных снимков с участием Ободзинского. Он не хотел ни к кому «пристраиваться», — отметила наследница артиста.

Она напомнила, что в знак протеста против правил шоу-бизнеса 90-х отец даже ушел со сцены и устроился сторожем на склад.

Ранее Ободзинская опровергла слухи о романе отца с Аллой Пугачевой. Собеседница уточнила, что Ободзинскому не нравился такой тип женщин.

Также она вспомнила, как в 1960-е годы Пугачеву уволили из известного на весь СССР музыкального ансамбля Олега Лундстрема за профнепригодность. Кроме вопросов профессионального характера, по ее словам, коллегам также не нравился скандальный характер Пугачевой.