В Кремле рассказали, встретится ли Путин с бывшим заложником ХАМАС Харкиным Песков: встреча Путина с Харкиным пока не планируется

Встреча президента РФ Владимира Путина с бывшим заложником ХАМАС Максимом Харкиным пока не планируется, заявил «Известиям» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что в Кремле разделяют радость по поводу освобождения уроженца Донбасса.

Пока таких планов [о встрече Путина и Харкина] нет, — говорится в сообщении.

Ранее мать Максима Харкина рассказала, что ее сына держали в плену в условиях, которые были лучше, чем у других людей. Она отметила, что это произошло благодаря Владимиру Путину. Женщина добавила, что Харкин стал бледным и худым, но остался сильным человеком.

До этого в Сети обнародовали первое фото уроженца Донбасса Максима Харкина после его освобождения из плена ХАМАС. Снимок разместил израильский МИД в своем русскоязычном Telegram-канале. В ведомстве сообщили, что после двух лет в заточении Харкин наконец вернется домой.

Также израильское посольство в РФ сообщило, что Харкин оказался среди второй группы израильских заложников, которых передали представителям Международного комитета Красного Креста. Мужчина сразу вышел на связь со своей семьей.