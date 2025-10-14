Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 октября 2025 в 13:15

Песков выразил надежду на участие Уиткоффа в переговорах с Украиной

Песков: Уиткофф зарекомендовал себя как эффективный переговорщик

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф зарекомендовал себя как эффективный переговорщик, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля выразил надежду, что его талант и дальше будет способствовать украинскому урегулированию, передает ТАСС.

Мы хорошо знакомы с господином Уиткоффом, он эффективный, доказал свою эффективность на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать работе по урегулированию украинского конфликта, — сказал Песков.

Высоко о способностях Уиткоффа отозвался и президент США Дональд Трамп. 13 октября он выступил перед парламентом Израиля и заявил, что без спецпосланника «планету могла бы ждать третья мировая война». Президент отметил, что Уиткофф способствовал урегулированию отношений между Израилем и движением ХАМАС.

Ранее Трамп заявил, что был удивлен длинными переговорами президента России Владимира Путина с Уиткоффом, которые продолжались пять часов. Спецпосланник заявил, что за это время успел обсудить с российским лидером «много интересных вещей».

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
Стив Уиткофф
Украина
