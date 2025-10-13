«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен длинным переговорам президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, которые продолжались пять часов, передает Fox News. Также глава Белого дома назвал дипломата «успешным переговорщиком» и «хорошим парнем».

Я позвонил через час, он с Путиным, через два, он с Путиным, вышел через пять часов. О чем вы, черт возьми, говорили с Путиным пять часов? — рассказал президент.

В ответ на этот вопрос, по словам Трампа, Уиткофф заявил, что обсуждал с российским президентом «много интересных вещей». В 2025 году спецпосланник президента США пять раз посетил Россию.

Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев заявил, что Уиткофф играет важную роль в реализации плана Трампа по урегулированию конфликта в Газе. Он отметил, что американские СМИ пытались дискредитировать его деятельность и помешать продвижению мирного процесса.

До этого политолог-американист Павел Дубравский предположил, что Трамп недоволен результатами дипломатической деятельности Уиткоффа на Ближнем Востоке. По его словам, в будущем не исключено, что спецпосланнику придется сменить должность.