Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 14:37

«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа

Трамп пошутил о пятичасовых переговорах Уиткоффа с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен длинным переговорам президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, которые продолжались пять часов, передает Fox News. Также глава Белого дома назвал дипломата «успешным переговорщиком» и «хорошим парнем».

Я позвонил через час, он с Путиным, через два, он с Путиным, вышел через пять часов. О чем вы, черт возьми, говорили с Путиным пять часов?рассказал президент.

В ответ на этот вопрос, по словам Трампа, Уиткофф заявил, что обсуждал с российским президентом «много интересных вещей». В 2025 году спецпосланник президента США пять раз посетил Россию.

Ранее спецпредставитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев заявил, что Уиткофф играет важную роль в реализации плана Трампа по урегулированию конфликта в Газе. Он отметил, что американские СМИ пытались дискредитировать его деятельность и помешать продвижению мирного процесса.

До этого политолог-американист Павел Дубравский предположил, что Трамп недоволен результатами дипломатической деятельности Уиткоффа на Ближнем Востоке. По его словам, в будущем не исключено, что спецпосланнику придется сменить должность.

Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине сократили отопительный сезон на один месяц
В РСТ ответили, насколько безопасно сейчас отдыхать в Израиле
Мед, яблоки и немного тепла — рецепт идеального осеннего вечера
В Минфине США оценили необходимость скорого введения пошлин против Китая
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.