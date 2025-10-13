Момент массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве попал на видео

Момент массовой аварии на Кутузовском проспекте зафиксировал регистратор. На опубликованных в Telegram-канале «112» кадрах видно, как BMW выехал на встречную полосу и устроил ДТП. В результате аварии три человека были госпитализированы.

До этого стало известно, что ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП возле «Москва-Сити». По предварительным данным, трех человек с различными травмами увезли в больницу. По информации столичной прокуратуры, виновником ДТП оказался водитель BMW. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с тремя автомобилями.

Ранее во Внуково двое детей оказались зажаты в автомобиле. ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло в поселке совхоза «Крекшино».

В конце сентября водитель грузовика в Смоленской области проехал на запрещающий сигнал светофора перед железнодорожным переездом, что привело к столкновению с поездом. В результате ДТП с рельсов сошли локомотив и 18 цистерн с бензином, после чего начался масштабный пожар. Двое сотрудников локомотивной бригады были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.