ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»

ГК «Основа» 11 октября провела торжественное открытие первого в Санкт-Петербурге городского курорта федеральной сети «Термолэнд». На площади 9,6 тыс. кв. м расположился новый семейный термальный комплекс с 16 парными и хаммамами, 11 бассейнами и купелями.

По мнению президента ГК «Основа» Александра Ручьева, новый городской курорт стал первым в Петербурге и 14-м по счету в рамках федеральной сети термальных комплексов компании. Общая площадь открытых городских курортов в РФ достигает почти 130 тыс. кв. м, из которых девять — почти 70 тыс. кв. м — располагаются в Московском регионе, и еще пять, площадью 60 тыс. кв. м — в региональных городах.

Создание семейной досуговой инфраструктуры — одно из важнейших направлений компании и полностью соответствует целям Программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года». Наши термальные комплексы имеют множество функциональных зон, включая аквазоны с бассейнами и купелями, банные комплексы с большим разнообразием парных, СПА-комплексы с массажами и разными процедурами, а также зоны фитнеса. Такая концепция позволяет обеспечить насыщенный круглогодичный отдых и оздоровление для людей всех возрастов и для всей семьи, — отметил Ручьев.

«Термолэнд» занимает 9,6 тыс. кв. м, из которых 4,6 тыс кв. м находится в крытой зоне, а 5 тыс. кв. м отдано под уличную территорию, которая откроется вторым этапом. Сейчас гости комплекса могут наслаждаться активностями в крытой внутренней части.

Единовременно посещать «Термолэнд» в Петербурге сможет до 1100 человек.

Фото: ГК «Основа»

Городские курорты «Термолэнд» — инновационная концепция городского досуга и оздоровления от ГК «Основа», предоставляющая услуги спа и оздоровительные процедуры, возможность сочетать активный и расслабляющий отдых в крытых и подогреваемых открытых бассейнах круглый год.

Федеральная сеть охватывает 17 регионов, включая Москву, Петербург, Краснодар, Ярославль, Красноярск, Оренбург, Мурманск, Смоленск, Новокузнецк и Пензу.

В Московском регионе городские курорты «Термолэнд» открыты в комплексе «ФизтехСити», в ЖК «VERY на Ботанической», в ТЦ «РИО» у станций метро «Крымская», «Белорусская», «Бульвар Адмирала Ушакова», у Речного вокзала, а также в ТЦ «Зеленопарк», в ТЦ Vnukovo Outlet Premium и ТРЦ «Вэйпарк». В регионах действуют комплексы в Ярославле, Пензе, Новокузнецке и Оренбурге.

