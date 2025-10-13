Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:03

Пашинян и Алиев провели встречу «на ногах»

В Египте прошла встреча Пашиняна и Алиева

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: МИД РФ

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась в египетском Шарм-эш-Шейхе. В армянском кабмине опубликовали фото с двумя политиками в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Встреча «на ногах» прошла в рамках саммита мира.

Последний контакт Пашиняна и Алиева состоялся в Душанбе на полях саммита СНГ 10 октября. Тогда генсек Содружества Сергей Лебедев сообщил, что политики обсуждали вопросы движения на пути к миру. 2 октября Алиев и Пашинян пересеклись на Саммите европейского политического сообщества в Копенгагене.

Ранее премьер Армении подтвердил, что после продолжительного конфликта между Арменией и Азербайджаном установлен мир. Пашинян поблагодарил коллег из СНГ за поддержку мирной повестки.

12 октября появились кадры встречи президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой. Российский лидер и Алиев продолжили общение после официальных двусторонних переговоров в Душанбе. Встреча состоялась в рамках визита Путина в Таджикистан, который длился три дня.

Никол Пашинян
Ильхам Алиев
Армения
Азербайджан
Египет
