Пашинян и Алиев провели встречу «на ногах» В Египте прошла встреча Пашиняна и Алиева

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась в египетском Шарм-эш-Шейхе. В армянском кабмине опубликовали фото с двумя политиками в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Встреча «на ногах» прошла в рамках саммита мира.

Последний контакт Пашиняна и Алиева состоялся в Душанбе на полях саммита СНГ 10 октября. Тогда генсек Содружества Сергей Лебедев сообщил, что политики обсуждали вопросы движения на пути к миру. 2 октября Алиев и Пашинян пересеклись на Саммите европейского политического сообщества в Копенгагене.

Ранее премьер Армении подтвердил, что после продолжительного конфликта между Арменией и Азербайджаном установлен мир. Пашинян поблагодарил коллег из СНГ за поддержку мирной повестки.

12 октября появились кадры встречи президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой. Российский лидер и Алиев продолжили общение после официальных двусторонних переговоров в Душанбе. Встреча состоялась в рамках визита Путина в Таджикистан, который длился три дня.