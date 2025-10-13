Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:12

Иранский министр озвучила условия для создания коридора «Север — Юг»

Иран потребовал устранить препятствия для транспортного коридора «Север — Юг»

Фарзане Садег Фарзане Садег Фото: Icana News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Развитие Международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» требует гарантий его загрузки и устранения препятствий для грузов на пограничных переходах, заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег. Она приняла участие в трехсторонней встрече между Азербайджаном, Ираном и Россией по вопросам транспорта, энергетики и таможни, сообщает ТАСС.

Министр сообщила, что необходимо принять программу, которая позволит довести объемы перевозок по коридору Север — Юг до 15 млн тонн в год. Садег также предложила для обеспечения беспрепятственного прохождения грузов цифровизировать документооборот.

Беспрепятственное перемещение товаров — это то, над чем мы должны плотно работать, — добавила она.

Садег сообщила, что проект меморандума о таможенном сотрудничестве между Ираном, Азербайджаном, Россией и Индией уже направлен сторонам. Тегеран предлагает подписать документ в ближайшее время.

На встрече также присутствовал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он выдвинул предложение по формированию общего товарного рынка и обеспечению бесшовной логистики от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива.

