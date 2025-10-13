Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 11:34

Оверчук рассказал о совместном проекте России, Азербайджана и Ирана

Оверчук: Россия, Азербайджан и Иран работают над формированием общего рынка

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия, Азербайджан и Иран развивают работу по формированию общего товарного рынка, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Она, по словам политика, предполагает обеспечение безбарьерной логистики от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива, передает ТАСС.

У нас впереди много интересной работы, направленной на формирование общего товарного рынка с безбарьерной логистикой <…> отношения России и Азербайджана, России и Ирана, Ирана и Азербайджана обуславливают активизацию скоординированных действий по <…> обеспечению бесшовной логистики от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива, — отметил Оверчук.

По словам вице-премьера, совместный проект трех стран позволяет создать лучшие конкурентные условия для производителей, экспортеров и импортеров государств. Благодаря этой работе экономики получат возможность дополнительного расширения, добавил он.

Оверчук принимает участие в трехсторонней встрече России, Ирана и Азербайджана, посвященной развитию сотрудничества в транспортной, энергетической и таможенной сферах. Переговоры представителей трех стран проходят в Баку.

Алексей Оверчук
Иран
Азербайджан
рынки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Его решение надо уважать»: Булыкин об отказе Хайкина играть за Россию
Пожар в Феодосии, теракт в Москве, удар по своим: ВСУ атакуют РФ 13 октября
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр дала советы, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.