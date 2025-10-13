Оверчук рассказал о совместном проекте России, Азербайджана и Ирана Оверчук: Россия, Азербайджан и Иран работают над формированием общего рынка

Россия, Азербайджан и Иран развивают работу по формированию общего товарного рынка, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Она, по словам политика, предполагает обеспечение безбарьерной логистики от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива, передает ТАСС.

У нас впереди много интересной работы, направленной на формирование общего товарного рынка с безбарьерной логистикой <…> отношения России и Азербайджана, России и Ирана, Ирана и Азербайджана обуславливают активизацию скоординированных действий по <…> обеспечению бесшовной логистики от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива, — отметил Оверчук.

По словам вице-премьера, совместный проект трех стран позволяет создать лучшие конкурентные условия для производителей, экспортеров и импортеров государств. Благодаря этой работе экономики получат возможность дополнительного расширения, добавил он.

Оверчук принимает участие в трехсторонней встрече России, Ирана и Азербайджана, посвященной развитию сотрудничества в транспортной, энергетической и таможенной сферах. Переговоры представителей трех стран проходят в Баку.