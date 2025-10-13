Стала известна повестка встречи между Азербайджаном, Ираном и Россией Оверчук участвует во встрече о сотрудничестве России, Ирана и Азербайджана

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук принимает участие в трехсторонней встрече с России, Ирана и Азербайджана, посвященной развитию сотрудничества в транспортной, энергетической и таможенной сферах. Переговоры представителей трех стран проходят в Баку, передает ТАСС.

Для повышения привлекательности западного маршрута международного транспортного коридора Север — Юг нам нужно формировать гармонизированную транспортную инфраструктуру России, Азербайджана и Ирана и создавать равные условия для всех добросовестных перевозчиков при прохождении государственной границы, — заявил Оверчук.

По словам вице-премьера, целью встречи является выработка совместных решений для создания комфортной и бесшовной среды для перевозчиков, экспортеров и импортеров. Обсуждение сосредоточено на развитии маршрута «Север — Юг» и упрощении перевозок между тремя странами.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели двусторонние переговоры 9 октября в рамках трехдневного визита российского лидера в Таджикистан на саммит глав государств СНГ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что они договорились о встрече, когда Алиев поздравил Путина с днем рождения 7 октября.