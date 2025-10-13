Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:03

«Марионетки»: в Совфеде озвучили цель визита украинской делегации в США

Сенатор Климов: украинская делегация поехала в Вашингтон получить указания

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Визит украинской делегации в Вашингтон обусловлен желанием США лично донести до Киева необходимые указания, сообщил «Газете.Ru» замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. По его словам, это не переговоры равных сторон, а встреча, где американцы намерены напрямую обозначить свои требования.

Они [США] всегда рассматривали украинцев как своих марионеток. То есть, украинская делегация поехала в Вашингтон не советоваться, а получать указания. Видимо, это такие указания, которые было затруднительно давать на расстоянии и потребовали присутствия, — рассказал Климов.

Он отметил, что наверняка будет подниматься вопрос о поставках Tomahawk, однако Киев, по его словам, вряд ли получит это оружие. Климов объяснил, что управлять такими ракетами способны только американцы, поэтому их использование невозможно без участия США. Кроме того, Климов добавил, что во время полета Tomahawk нельзя определить тип боевой части.

Ранее глава офиса президента страны Андрей Ермак рассказал, что украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко отправилась в Вашингтон. Кроме того, в ее состав вошел секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Андрей Климов
Украина
Вашингтон
США
