В Минфине США оценили необходимость скорого введения пошлин против Китая Бессент: США могут отложить введение новых пошлин на китайские товары

США могут отложить введение новых пошлин против Китая, заявил в интервью телеканалу Fox Business глава Минфина страны Скотт Бессент. По его словам, это необходимо для того, чтобы главы двух государств встретились и обсудили торговые отношения.

[Дональд Трамп] действительно написал, что всегда может ускорить процесс, но основной замысел — дать им время встретиться и все обсудить, — сказал Бессент.

Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон предложил Пекину срочный телефонный разговор после объявления Китаем новых экспортных ограничений, однако китайская сторона не пошла на контакт. Телеканал Fox News напомнил, что с 8 ноября КНР вводит экспортный контроль на сверхтвердые материалы, литиевые аккумуляторы и другое.

До этого президент США Дональд Трамп назвал «враждебным шагом» решение Китая ввести с 8 ноября экспортный контроль на редкоземельные элементы и сопутствующие товары. Американский лидер раскритиковал эти меры и заявил, что Пекин рассылает уведомления странам по всему миру о планах ограничить экспорт даже тех товаров, которые не производятся в КНР.