13 октября 2025 в 16:16

На Украине сократили отопительный сезон на один месяц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Украине отопительный сезон сократили на один месяц, следует из постановления, опубликованного на официальном сайте правительства страны. Отмечается, что раньше отопление включали 15 октября и отключали 15 апреля.

Абзац третий <…> дополнить словами и цифрами «с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года», — говорится в документе.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко предупредил, что отопительный сезон 2025 года будет сложнее предыдущего, возможна угроза отключения газа. Он отметил, что ограничения подачи газа могут коснуться как частных потребителей, так и системы «Теплокоммунэнерго». «Нафтогаз» активно ищет ресурс на международных рынках, привлекая кредиты.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил о возможных проблемах с отоплением зимой. Он напомнил, что в прошлом температура в квартирах иногда не поднималась выше +17 градусов, и предупредил, что повторение такой ситуации может привести к прежним проблемам.

Также сообщалось, что власти Украины могут отложить начало отопительного сезона из-за нехватки газа. Перенос запуска отопительного сезона способствует экономии ограниченных ресурсов газа, поскольку при более позднем включении системы зимой потребуется меньшее количество топлива.

Украина
отопление
сроки
постановления
