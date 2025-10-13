Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по автобусу в ДНР

Мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ по автобусу в Горловке, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, атака произошла в жилом массиве «Комсомолец».

Дрон <…> атаковал автобус маршрута № 2 в жилом массиве «Комсомолец». В результате <…> ранен мирный житель Горловки, — написал Приходько.

Ранее мэр Горловки заявил, что число пострадавших при атаке ВСУ на город возросло до шести. Днем 11 октября Киев ударил по автобусу маршрута № 2 в жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района.

До этого ВСУ атаковали движущийся автомобиль на трассе Хомутовка — Калиновка Хомутовского района, в результате чего травмы получили два человека. Они доставлены в медицинские учреждения Брянской области.

Кроме того, в результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали три человека. У 15-летнего парня диагностировали минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. У 57-летней женщины — осколочные ранения. 47-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.