Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 16:24

Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по автобусу в ДНР

Мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на автобус в Горловке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ по автобусу в Горловке, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, атака произошла в жилом массиве «Комсомолец».

Дрон <…> атаковал автобус маршрута № 2 в жилом массиве «Комсомолец». В результате <…> ранен мирный житель Горловки, — написал Приходько.

Ранее мэр Горловки заявил, что число пострадавших при атаке ВСУ на город возросло до шести. Днем 11 октября Киев ударил по автобусу маршрута № 2 в жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района.

До этого ВСУ атаковали движущийся автомобиль на трассе Хомутовка — Калиновка Хомутовского района, в результате чего травмы получили два человека. Они доставлены в медицинские учреждения Брянской области.

Кроме того, в результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали три человека. У 15-летнего парня диагностировали минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. У 57-летней женщины — осколочные ранения. 47-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Россия
ДНР
Горловка
Украина
ВСУ
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Товарооборот России и Азербайджана вырос на 13,5%
В Россию вернули карту двухвековой давности, похищенную в годы ВОВ
Иосиф Пригожин рассказал о потере сознания на съемках
Экономист объяснила, почему ввели лимит на банковские карты
Живой вокал Веры Брежневой спровоцировал скандал в известной соцсети
Капитан «Урала» Бегич уехал из России
Еврокомиссия озвучила позицию по репарациям от Израиля за разрушения в Газе
Эксперт объяснила, кого коснется ограничение на количество банковских карт
Украина пошла на уступки Польше в одном вопросе
Аналитик предупредил Украину о возможной эвакуации городов
В Британии указали на раскол ЕС из-за «Северных потоков»
Арестованный генерал Кузнецов обратился к Путину: чего он добивается?
Гастроэнтеролог раскрыла, почему первая ложка еды всегда вкуснее
Общественные центры помощи открыли в шести регионах России
Садовод раскрыла, какие растения выдерживают первые заморозки
В Раде заявили о предсказуемости генералов ВСУ для России
«Есть договоренность»: депутат объяснил решение ЕС о репарациях от Израиля
В Госдуме предложили способ удешевить лекарства
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
Раскрыто наследство актрисы Дайан Китон
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.