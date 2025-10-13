Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 16:07

Кабаны устроили нашествие в Ленобласти

Жители Лисьего Носа в Ленинградской области жалуются на нашествие кабанов

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Кабанов стали чаще замечать в Лисьем Носу в Ленинградской области, они ходят посреди дорог, вытаптывают детские площадки и перерывают огороды, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Местные жители опасаются диких животных, владельцы частных домов забирают на ночь сторожевых собак из будок.

Другие жители Лисьего Носа считают, что дикие животные имеют полное право на свое поведение: их выгнали из привычной среды обитания. Ради строительства дорог в Курортном районе было вырублено много лесов, поэтому ставшие бездомными кабаны вторглись к людям. Жители района уже обращались в администрацию из-за нашествия свиней, но в отделе благоустройства заявили, что не занимаются отловом диких животных.

Кабанам понравилось не только в Лисьем Носу, их чаще стали видеть в Сестрорецке Зеленогорске и Всеволожском районе. Судя по опубликованным местными жителями видео с хрюкающими стадами, животные спокойно перемещаются среди людей и машин. Их активность зоологи связывают с началом брачного периода. В этот сезон они чаще выходят из леса и подходят ближе к жилым территориям.

кабаны
дикие животные
леса
Ленинградская область
