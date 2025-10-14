Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:23

Россиянин обокрал Duty Free на 40 тыс. рублей

В Петербурге мужчина украл в Duty Free косметику на 40 тыс. рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В петербургском аэропорту Пулково россиянин вынес косметику на сумму 40 тыс. рублей из магазина Duty Free, сообщили в Telegram-канале Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Кража попала на камеры видеонаблюдения.

В полицию обратился работник магазина с сообщением о краже двух флаконов духов и солнцезащитного стика, которые исчезли с витрин. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель этого же города, планировавший вылет в турецкую Аланию.

Мужчина бродил по магазину, и, убедившись, что его никто не видит, он незаметно спрятал зарубежные товары в свои карманы. После этого он отправился на отдых.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье, касающейся кражи. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. В отношении россиянина избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства являться по первому требованию.

Ранее итальянские пловчихи Бенедетта Пилато и Кьяра Тарантино были отстранены от соревнований на 90 дней из-за задержания в аэропорту Сингапура по делу о краже в магазине Duty Free. Прокуратура распорядилась об их отстранении от общественной и государственной деятельности на 90 дней.
Санкт-Петербург
аэропорты
кражи
duty free
