14 октября 2025 в 11:10

Крыса чуть не сорвала футбольный матч между сборными Уэльса и Бельгии

Крыса выбежала на футбольное поле во время игры сборных Уэльса и Бельгии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огромная крыса выбежала на футбольное поле во время отборочной игры на чемпионат мира по футболу 2026 года в Кардиффе, передает Telegram-канал SHOT. Игроки сборных Уэльса и Бельгии безуспешно пытались прогнать грызуна с газона.

В конечном итоге, проблему удалось разрешить полузащитнику валлийской команды Брендану Джонсону. Он сумел выгнать крысу с поля, и игра продолжилась в обычном режиме. Зрители, судя по их аплодисментам, пришли в восторг от этой неожиданной ситуации. Матч завершился со счетом 2-4 в пользу бельгийской команды — местная крыса не оказала существенного влияния на ход игры.

Ранее во время прямого эфира в лондонской студии на стол выбежала крыса, испугав ведущую. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. Некоторые предположили, что кадры сгенерированы искусственным интеллектом, но грызун был реальным.

До этого на капот красной машины на Долгопрудной аллее забралась крыса. Это было зафиксировано на видео, когда водитель тронулся с места и грызун появился из-под капота. Крыса спокойно устроилась под лобовым стеклом.

