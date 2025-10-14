Крыса чуть не сорвала футбольный матч между сборными Уэльса и Бельгии

Огромная крыса выбежала на футбольное поле во время отборочной игры на чемпионат мира по футболу 2026 года в Кардиффе, передает Telegram-канал SHOT. Игроки сборных Уэльса и Бельгии безуспешно пытались прогнать грызуна с газона.

В конечном итоге, проблему удалось разрешить полузащитнику валлийской команды Брендану Джонсону. Он сумел выгнать крысу с поля, и игра продолжилась в обычном режиме. Зрители, судя по их аплодисментам, пришли в восторг от этой неожиданной ситуации. Матч завершился со счетом 2-4 в пользу бельгийской команды — местная крыса не оказала существенного влияния на ход игры.

