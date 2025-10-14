Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:23

Садовод рассказала, как подготовить дачу к зиме

Садовод Самойлова: чтобы обустроить дачу к зиме, нужно разобраться с удобрениями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При подготовке дачи к зиме, на участке рекомендуется провести ревизию удобрений, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, некоторые придется забрать с собой в город.

В первую очередь, на дачном участке нужно провести ревизию удобрений. Органические не должны подвергаться минусовым температурам, их нужно забрать с собой в город. Гранулированные можно оставлять, с ними ничего не произойдет. Также помните, что некоторые препараты от вредителей и болезней должны храниться при плюсовой температуре, — напомнила эксперт.

По ее словам, важно не оставлять в домике стеклянные емкости с водой, которые могут лопнуть при сильном морозе. Не стоит оставлять инструменты в теплице — из-за высокой влажности они заржавеют.

Важно, чтобы во всех бочках на вашем участке не было воды — если грянет сильный мороз, они испортятся, — посоветовала садовод.

Ранее сообщалось, что при подготовке дачи к зиме нужно слить воду из труб — иначе их может просто разорвать. Замки в домике лучше смазать специальной жидкостью, чтобы не замерзали. Также в холодное время пригодится снеговая лопата.

сады
дачи
огороды
удобрения
вредители
Степанида Королева
С. Королева
