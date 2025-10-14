Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 04:00

Онколог развеял миф об опасности дезодорантов

Онколог Черемушкин: дезодоранты не вызывают рак

Фото: G. Czepluch/blickwinkel/Global Look Press

Дезодоранты не вызывают рак, а опасения потребителей по этому поводу беспочвенны, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, состав у всех видов косметических средств, устраняющих неприятный запах, одинаковый, а различия заключаются лишь в способе нанесения.

Не надо бояться шариковых дезодорантов, потому что состав у всех подобных средств один. У спреевых и шариковых различия нет. Непонятно, что именно напрягает людей. Что тут можно сказать с точки зрения онкологии? Комментариев никаких нет, потому что никто не доказал, вызывают ли дезодоранты рак. Опухоль потовых желез — это очень редкая вещь и никак не обусловлена косметическими средствами, которые маскируют неприятный запах, — пояснил Черемушкин.

Онколог добавил, что единственной реакцией на дезодоранты может стать индивидуальная непереносимость компонентов. По его мнению, в жаркую погоду использование средств, вызывающих спазм протоков, может привести к воспалению потовых желез — гидрадениту.

Может быть индивидуальная непереносимость компонентов. В жару, когда вы используете вещества такого свойства, которые дубят кожу и вызывают спазм протоков, может возникнуть гидраденит. Когда вы потеете, то температура должна сбрасываться. Подмышка — это зона, где выходит наибольшее количество пота. Естественно, если вы не даете ему выделяться, то получаете воспаление потовых желез, — резюмировал Черемушкин.

Ранее дерматолог Светлана Ковалева заявила, что использование солнцезащитных кремов может снизить либидо. По ее словам, SPF-средства блокируют лучи спектра Б, которые, попадая на кожу, провоцируют выработку не только витамина D, но и гормона NO.

