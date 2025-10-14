Майор спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» Александр Басюк был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его информации, это произошло на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении в Донецкой Народной Республике.

На Покровском направлении ликвидирован майор спецподразделения СБУ «Альфа» Александр Басюк, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские солдаты в боях у Луганской Народной Республики еженедельно ликвидируют порядка 4 тыс. украинских солдат. По его словам, речь идет о противостояниях на Купянском, Сватовско-Кременском и Донецком направлениях. Также у противника фиксируются серьезные потери в районе Северска.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские военные ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Чугуеве Харьковской области, где находились британские и украинские офицеры. По его данным, иностранцы были ликвидированы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.