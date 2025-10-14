ВСУ не удалось построить понтонную переправу под покровом ночи Марочко: ВС РФ уничтожили переправу ВСУ на Оскольском водохранилище

Российские военные ударили по украинским силам, которые минувшей ночью пытались построить временную понтонную переправу для переброски подразделений на восточный берег Оскольского водохранилища в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что ВСУ потеряли до отделения личного состава и несколько единиц техники. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Российские силы нанесли огневое поражение. В результате нашего удара противник потерял два груженых автомобиля и до отделения личного состава, также повреждена БМП, — сказал он.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские войска расширяют свой плацдарм возле населенного пункта Боровая. Перед этим военные освободили село Боровская Андреевка, расположенное в нескольких километрах от районного центра.

До этого, по словам Ганчева, два дома были разрушены в результате атак беспилотников ВСУ на освобожденные территории Харьковской области. Он отметил, что обошлось без жертв.