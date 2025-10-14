Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 09:26

Росздравнадзор возьмет под контроль назначение БАДов

Росздравнадзор начнет контролировать врачей, которые назначают БАДы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Росздравнадзор будет тщательно следить за работой врачей в вопросе биологически активных добавок, передает ТАСС. Соответствующее постановление правительства вводит новый контроль за соблюдением требований при назначении этих препаратов.

Новые правила, касающиеся применения БАДов в медицинской практике, начали действовать с 1 сентября. Теперь врачи могут выписывать рецепты на зарегистрированные в стране добавки, но только при наличии медицинских показаний у пациента. В ходе проверок медучреждения и сотрудники будут оцениваться на соответствие новым требованиям по работе с биологически активными добавками.

Ранее заслуженный врач России телеведущий Александр Мясников заявил, что эффективность биологически активных добавок нельзя подтвердить экспериментально. По его словам, нужно проверять производителей и составы БАДов, чтобы избежать вреда. Врач подчеркнул, что некоторые добавки могут мешать усвоению лекарств. В то же время теоретически некоторые добавки имеют обоснование, отметил Мясников.

