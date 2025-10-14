Судьба Европы лежит на плечах президента РФ Владимира Путина, заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Он считает, что если российский лидер будет «очень мягок», то континент может стать жертвой военного конфликта.

Думаю, что судьба Европы и все решения по ней теперь лежат на плечах Путина, — написал Малинен.

Ранее польское издание Mysl Polska сообщило, что Путин во время совещания с членами Совбеза четко дал понять западным лидерам, что будет продолжать спецоперацию на Украине и достигнет поставленных целей вопреки угрозам и провокациям. По словам аналитиков, в настоящее время РФ не видит условий для переговоров с коллективным Западом.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставка Киеву Tomahawk может плохо закончиться для всех, включая самого президента США Дональда Трампа. Он отметил, что запуском этих ракет будет заниматься не Киев, а Вашингтон. В свою очередь депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Трамп пытается шантажировать Путина заявлениями о возможных поставках Tomahawk ВСУ.