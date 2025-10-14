Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 09:38

Союз пациентов России обратился к Путину с просьбой

РБК: Союз пациентов России попросил Путина отказаться от изменений в системе ОМС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Союз пациентов России обратился к президенту Владимиру Путину с призывом сохранить текущую систему обязательного медицинского страхования без изменений, передает РБК. Письмо также было направлено главе Минздрава Михаилу Мурашко и главе президентского Совета по правам человека Валерию Фадееву.

В письме утверждается, что предлагаемые изменения приведут к фактическому исключению страховых организаций из системы ОМС, поскольку они отстаивают интересы пациентов и выступают независимыми участниками этой системы. Союз пациентов обеспокоен негативным влиянием грядущих изменений на пациентов с онкологией и нуждающихся в высокотехнологичной медпомощи. Страховые агенты играют ключевую роль в их поддержке и урегулировании споров.

Помимо этого, изменения могут вызвать неравенство в положении пациентов в различных регионах. В некоторых местах функции страховых компаний останутся прежними, тогда как в других они будут переданы территориальным фондам. В союзе также обеспокоены возможными рисками коррупции и правовыми последствиями, связанными с этими изменениями.

Ранее в Минздраве сообщили, что изменения в системе ОМС не ущемляют права граждан, а способствуют их защите. Законопроект предоставляет регионам право передавать функции страховщиков территориальным фондам.

