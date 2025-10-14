Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников

В Ульяновской области по ошибке сотрудника соцфонда супруге бойца СВО недоплатили детское пособие, передает Telegram-канал региональной прокуратуры. Незаконно была удержана сумма в размере 15 тыс. рублей.

Соответствующий факт при проверке выявила прокуратура Вешкаймского района. Там расценили случившееся как ущемление прав социально защищаемой категории, после чего внесли официальное представление с требованием устранить нарушение. Отмечается, что деньги жене бойца СВО были возвращены.

Ранее экс-министру Алтая Вячеславу Тупикину вынесли приговор из-за передачи сиротам недвижимости по соцнайму, непригодной для жилья. В суде было доказано, что фигурант распорядился заключить госконтракты на приобретение ИП непригодных для проживания помещений в селе Улаган, которые затем были переданы тем, кто остался без попечения родителей.

Также депутат Госдумы Максим Иванов рассказал об участнике СВО из Свердловской области, который без вести пропал на фронте, но ошибочно получил статус самовольно оставившего воинскую часть. По его словам, с жалобами к нему обратилась мать бойца. Минобороны России не комментировало данную информацию.