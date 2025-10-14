В России оценили идею ввести потолок цен на АЗС Специалист топливного рынка Бунина: потолок цен на АЗС повысит стоимость бензин

Введение потолка цен на автозаправочных станциях доведет стоимость литра бензина до показателей независимых заправок, ударив по карману россиян, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Она не поддержала данную идею, но допустила, что инициативу могут принять.

Апеллировать для принятия будут к ценам на независимых заправочных станциях, а это повлечет увеличение стоимости на вертикально интегрированных АЗС. Абсолютно на всех станциях поднимутся цены в такой ситуации. Несетевые будут зарабатывать рубль с литра, а крупные — по 10 рублей с литра, — высказалась Бунина.

Причина ценового разрыва, по словам эксперта, кроется в разных каналах закупки топлива. Независимые АЗС вынуждены продавать бензин дороже. У вертикально интегрированных компаний, работающих в формате полного цикла, себестоимость ниже, что позволяет им удерживать цены.

Ранее Бунина предупредила, что в России ожидается закрытие или слияние около 15–20% независимых автозаправочных станций. Она связала этот риск с рекордными оптовыми ценами на топливо.