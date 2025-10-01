В России предупредили о рисках закрытия 20% независимых АЗС Специалист топливного рынка Бунина: в России могут закрыть 20% независимых АЗС

В России ожидается закрытие или слияние около 15–20% независимых автозаправочных станций, предположила в разговоре с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Она связала этот риск с рекордными оптовыми ценами на топливо.

Сегодня независимым АЗС легче перейти во франшизу более крупных компаний, чем иметь свой бренд. В лучшем случае произойдет укрупнение бизнеса. У нас не так много таких АЗС осталось, их примерно 15–20%. Цена у них в среднем на пять рублей за литр больше. Конечно, потребители едут туда, где дешевле, в крупные бренды, — отметила Бунина.

Эксперт уточнила, что именно биржевые цены на нефть вынуждают независимые АЗС сильно повышать цены на топливо для конечного потребителя. По ее словам, таким образом они пытаются «выжить и выкрутиться».

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила запросы владельцам региональных АЗС. Это произошло на фоне снижения производства топлива и рекордного роста биржевых цен.