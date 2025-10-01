Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 13:22

В России предупредили о рисках закрытия 20% независимых АЗС

Специалист топливного рынка Бунина: в России могут закрыть 20% независимых АЗС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России ожидается закрытие или слияние около 15–20% независимых автозаправочных станций, предположила в разговоре с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Она связала этот риск с рекордными оптовыми ценами на топливо.

Сегодня независимым АЗС легче перейти во франшизу более крупных компаний, чем иметь свой бренд. В лучшем случае произойдет укрупнение бизнеса. У нас не так много таких АЗС осталось, их примерно 15–20%. Цена у них в среднем на пять рублей за литр больше. Конечно, потребители едут туда, где дешевле, в крупные бренды, — отметила Бунина.

Эксперт уточнила, что именно биржевые цены на нефть вынуждают независимые АЗС сильно повышать цены на топливо для конечного потребителя. По ее словам, таким образом они пытаются «выжить и выкрутиться».

Ранее Федеральная антимонопольная служба направила запросы владельцам региональных АЗС. Это произошло на фоне снижения производства топлива и рекордного роста биржевых цен.

топливо
Россия
АЗС
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.