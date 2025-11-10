Россиянам объяснили, как правильно выбрать обогреватель на дачу Депутат Чаплин: выбор обогревателя для дачи зависит от ее площади и утепления

Выбор обогревателя для дачи зависит от нескольких условий, в том числе от площади помещения и качества утепления, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, ключевыми критериями при подборе устройства являются экономичность в эксплуатации и наличие систем безопасности.

Лучший обогреватель для дачи — тот, который оптимально подходит под ваши конкретные условия: размер дома, качество утепления, доступность энергоресурсов и бюджет. Не стоит гнаться за дешевизной в ущерб надежности и безопасности. Правильно подобранный прибор создаст уют и тепло в вашем доме. Экономичность складывается не только из цены обогревателя, но и из стоимости его эксплуатации. Для электрических моделей важно смотреть на мощность и тип, а для газовых — на расход топлива. Безопасность же является абсолютным приоритетом, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что особое внимание стоит уделить кварцевым и инфракрасным моделям. По словам Чаплина, обогреватели с кварцевым песком отличаются высокой теплоемкостью, а устройства, излучающие энергию в инфракрасном спектре, греют не воздух, а предметы, создавая комфортные условия точечно. Депутат добавил, что газовые обогреватели незаменимы при отсутствии стабильного электричества.

Они мощные и эффективные. Но их использование требует особой бдительности — необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и постоянный контроль за пламенем, — пояснил Чаплин.

Также он подчеркнул, что электрические обогреватели просты в использовании, но полностью зависят от наличия и качества электропитания на участке. По его словам, для них важна исправная проводка, способная выдержать нагрузку.

Ранее физик Александр Курилов заявил, что в осенне-зимний период для обогрева стандартной квартиры достаточно устройства мощностью до 1500 ватт. По его словам, при выборе конкретной модели следует обращать внимание на скорость прогрева, уровень шума, мобильность, воздействие на воздух и общую энергоэффективность прибора.