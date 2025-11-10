Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 08:05

Россиянам объяснили, как правильно выбрать обогреватель на дачу

Депутат Чаплин: выбор обогревателя для дачи зависит от ее площади и утепления

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выбор обогревателя для дачи зависит от нескольких условий, в том числе от площади помещения и качества утепления, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, ключевыми критериями при подборе устройства являются экономичность в эксплуатации и наличие систем безопасности.

Лучший обогреватель для дачи — тот, который оптимально подходит под ваши конкретные условия: размер дома, качество утепления, доступность энергоресурсов и бюджет. Не стоит гнаться за дешевизной в ущерб надежности и безопасности. Правильно подобранный прибор создаст уют и тепло в вашем доме. Экономичность складывается не только из цены обогревателя, но и из стоимости его эксплуатации. Для электрических моделей важно смотреть на мощность и тип, а для газовых — на расход топлива. Безопасность же является абсолютным приоритетом, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что особое внимание стоит уделить кварцевым и инфракрасным моделям. По словам Чаплина, обогреватели с кварцевым песком отличаются высокой теплоемкостью, а устройства, излучающие энергию в инфракрасном спектре, греют не воздух, а предметы, создавая комфортные условия точечно. Депутат добавил, что газовые обогреватели незаменимы при отсутствии стабильного электричества.

Они мощные и эффективные. Но их использование требует особой бдительности — необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и постоянный контроль за пламенем, — пояснил Чаплин.

Также он подчеркнул, что электрические обогреватели просты в использовании, но полностью зависят от наличия и качества электропитания на участке. По его словам, для них важна исправная проводка, способная выдержать нагрузку.

Ранее физик Александр Курилов заявил, что в осенне-зимний период для обогрева стандартной квартиры достаточно устройства мощностью до 1500 ватт. По его словам, при выборе конкретной модели следует обращать внимание на скорость прогрева, уровень шума, мобильность, воздействие на воздух и общую энергоэффективность прибора.

отопление
советы
россияне
дачники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти 20 поездов задержали из-за схода вагонов с щебнем в Ленобласти
Американская установка для запуска Tomahawk «застряла» в Японии
«Стекляшка» за 20 минут: готовим быстрый ужин из фунчозы, овощей и курицы
Укрытие растений: топ-советы для Подмосковья, Ленобласти и Урала
Один человек погиб в ДТП с грузовым поездом под Самарой
Супермаркет превратился в поле боя из-за стрельбы
«Как расходный материал»: пленный солдат ВСУ сделал признание
Монеточку увезли на «скорой» прямо с концерта в Риге
Россияне вступают в отряды для защиты страны от дронов
«Не надо обольщаться»: Небензя сделал предупреждение по перемирию в Газе
Россиянам объяснили, как правильно выбрать обогреватель на дачу
США сделали паузу в торговом споре с Китаем
Гибель «медийного» наемника, капкан для ВСУ: новости СВО к утру 10 ноября
Рыба-крокодил шокировала посетителей рынка в курортном городе
Оглашен приговор экс-руководителю Ростехнадзора из Сибири по делу о взятке
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 ноября: инфографика
Удар возмездия открыл союзникам Украины глаза на неудобную правду
Россия и Индия могут подписать соглашение о трудовых мигрантах
«Мог быть вместо SHAMAN»: известный музкритик восхитился талантом Шаляпина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 ноября
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.