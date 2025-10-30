Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 16:27

В Госдуме ожидают снижения цен на независимых АЗС в ближайшие недели

Депутат Станкевич: цены на бензин снизятся в течение двух недель

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Розничные цены на независимых автозаправочных станциях могут снизиться в ближайшие две недели, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. По словам парламентария, сроки коррекции цен будут зависеть от логистических цепочек поставок топлива.

В ближайшие пару недель, в зависимости от сроков поставки топлива железной дорогой или автомобильным транспортом, можно ожидать понижательной коррекции розничных цен на «независимых» АЗС, неконтролируемых вертикально-интегрированными нефтяными компаниями, — сказал Станкевич.

Депутат отметил, что наибольшее снижение цен ожидается в регионах Дальнего Востока, Сибири, Крыма и ряде субъектов Южного федерального округа. Именно в этих регионах ранее наблюдался значительный ценовой дисбаланс на рынке АЗС, пояснил Станкевич.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев рассказал, что правительство РФ продолжает в ручном режиме обеспечивать стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Он пояснил, что полное удовлетворение потребностей россиян и промышленности в топливе является приоритетом для властей.

бензин
топливо
цены
АЗС
Наталья Петрова
Н. Петрова
Екатерина Свинова
Е. Свинова
