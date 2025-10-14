Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:09

Трамп признался в особой неприязни к некоторым лидерам

Трамп заявил, что ему не нравятся некоторые европейские коллеги

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что среди европейских лидеров есть те, к кому он испытывает особую неприязнь. По его словам, которые приводит газета Daily Mail, речь идет о нескольких главах государств. Однако хозяин Белого дома не стал раскрывать их имена.

Я знаю многих из вас так долго. Вы мои друзья, вы замечательные люди. У меня есть пара, которая мне особенно не нравится, но я не скажу вам, кто именно. Есть несколько, которые мне совсем не нравятся, — отметил Трамп.

Ранее 46-й президент США Джо Байден заявил, что путь к прекращению огня в секторе Газа был непростым. Он признался, что высоко ценит работу Трампа и его команды. Также Байден отметил освобождение последних 20 заложников.

Также сообщалось, что президент США может быть разгневан из-за трех уроков, которые его стране преподал Китай. По словам китайских аналитиков, одним из ударов для хозяина Белого дома стало то, что ему не дали Нобелевскую премию мира.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон не собирается начинать войну. Однако, по его словам, если придется вступить в конфликт, то Соединенные Штаты одержат небывалую победу.

Дональд Трамп
лидеры
Европа
США
президенты
