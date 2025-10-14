Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

На Солнце зафиксировали сильнейшую вспышку класса М2.0, сообщил ТАСС Институт прикладной физики. Выброс энергии длился девять минут.

В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4262 (N23W26) зарегистрирована вспышка M2.0 продолжительностью девять минут, — говорится в сообщении.

Ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что за текущие сутки на Солнце было зарегистрировано 15 сильных вспышек. По данным мониторинга, три из зафиксированных событий относятся к мощному классу М, а остальные 12 — к среднему классу С. Специалисты отметили, что сейчас на солнечном диске наблюдается формирование двух крупных активных областей, которые и являются источником повышенной активности.

До этого на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М. Выброс энергии продолжался 45 минут. Также в начале октября стало известно о вспышке на Солнце класса М1.5, сопровождавшейся выбросом плазмы в направлении Земли. Специалисты подчеркнули, что это было первое событие подобной мощности в рамках всплеска солнечной активности, наблюдаемого с конца сентября.