Спровоцированная корональной дырой магнитная буря утихла

Магнитная буря, спровоцированная влиянием корональной дыры, закончилась, передает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Отмечается, что она началась 12 октября.

В ИПГ отметили, что по шкале возмущения магнитного поля, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо», отметка находится на уровне «штиль». 12 октября она достигала «слабого» уровня.

Ранее на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М. Выброс энергии продолжался 45 минут. Также в начале октября стало известно о вспышке на Солнце класса М1.5, сопровождавшейся выбросом плазмы в направлении Земли. Специалисты подчеркнули, что это было первое событие подобной мощности в рамках всплеска солнечной активности, наблюдаемого с конца сентября.

До этого на Земле произошла самая мощная за последние три месяца магнитная буря категории G3+. Индекс геомагнитной активности достиг отметки 7,33, что указало на сильное возмущение магнитосферы. В последний раз события такого уровня наблюдались 1 июня. Тогда был зафиксирован удар крупного солнечного протуберанца по Земле.