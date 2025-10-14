Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:18

Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту

Специалист по питанию Анищенкова: квасить капусту нужно от двух до семи дней

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квасить капусту необходимо от двух до семи дней в зависимости от ее объема и температуры помещения, заявила LIFE.ru специалист в области питания Ольга Анищенкова. Она отметила, что готовить этот продукт лучше всего при температуре от 18 до 22 градусов.

После нарезки капусту смешиваем с солью и мнем руками, чтобы выделился сок. Можно добавить морковь или другие овощи. Емкость тщательно моем и обдаем кипятком, затем утрамбовываем капусту так, чтобы сок полностью ее покрывал. Сверху укладываем целые листья и ставим гнет, — посоветовала Анищенкова.

Она добавила, что готовую квашеную капусту лучше всего поместить в холодильник или погреб, где поддерживается температура от нуля до пяти градусов тепла. Продукт должен находиться в герметичной таре. Кроме того, его нужно полностью покрыть рассолом. Соблюдение этих правил позволяет сохранять капусту до восьми месяцев.

Ранее нутрициолог Ольга Панова заявила, что при правильном питании нужно ограничить употребление соли и сахара. По ее словам, при передозировке они вызывают воспалительные процессы в организме.

