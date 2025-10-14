Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту Специалист по питанию Анищенкова: квасить капусту нужно от двух до семи дней

Квасить капусту необходимо от двух до семи дней в зависимости от ее объема и температуры помещения, заявила LIFE.ru специалист в области питания Ольга Анищенкова. Она отметила, что готовить этот продукт лучше всего при температуре от 18 до 22 градусов.

После нарезки капусту смешиваем с солью и мнем руками, чтобы выделился сок. Можно добавить морковь или другие овощи. Емкость тщательно моем и обдаем кипятком, затем утрамбовываем капусту так, чтобы сок полностью ее покрывал. Сверху укладываем целые листья и ставим гнет, — посоветовала Анищенкова.

Она добавила, что готовую квашеную капусту лучше всего поместить в холодильник или погреб, где поддерживается температура от нуля до пяти градусов тепла. Продукт должен находиться в герметичной таре. Кроме того, его нужно полностью покрыть рассолом. Соблюдение этих правил позволяет сохранять капусту до восьми месяцев.

