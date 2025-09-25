Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:30

Поножовщина в школе и трупы супругов в спальне: главные ЧП дня

Под Иркутском школьник дважды ударил одноклассника ножом, под Уфой муж забил жену и покончил с собой, в Кирове рабочий нашел двухметрового питона в стене — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Школьник устроил поножовщину

В городе Зима Иркутской области мальчик устроил поножовщину. Нападавший выхватил лезвие, резко встал с места и несколько раз ткнул ножом сидящего впереди обидчика. Удары пришлись в плечо и спину.

Пострадавший безуспешно попытался отбиться, тогда как оппонент продолжал спокойно двигаться на него. В итоге жертва нападения выбежал из класса в медпункт, где ему и оказали первую помощь. После этого нападавший демонстративно кинул нож на стол учительницы, взял рюкзак и ушел.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и халатности. Известно, что у мальчиков был только один конфликт — год назад. Раньше, как утверждают источники, нападавший вел себя очень тихо, ни с кем не общался и не ссорился.

Ревнивец зарезал жену

В селе Зубово под Уфой взрослый сын обнаружил тела матери и отца на кровати в их спальне. Второй сын в момент происшествия был у родственников.

«Следственным управлением СК России по РБ устанавливаются обстоятельства смерти супругов в квартире в селе Зубово Уфимского района. В рамках расследуемого уголовного дела умерший мужчина проверяется на причастность к убийству своей супруги», — сообщили в Следственном комитете.

Женщине было 42, а ее мужу-вахтовику — 44. Супруги часто ссорились. Женщина критиковала избранника за патологическую ревность.

«Он много лет натурально отравлял ей жизнь, она несколько раз пыталась развестись, но он не давал ей. То уговорами, то угрозами, зато всем трепал, какая она плохая. Спросите у любого в Зубово — НИКТО не скажет о ней ничего, кроме хорошего. Пару недель назад он ее избил. Она не стала писать заявление, потому что просто пожалела его, надеялась разойтись по-хорошему. В итоге такая трагедия», — написал односельчанин семейства в соцсетях.

В Кирове случайно нашли змею

В стене банка в Кирове ползал двухметровый питон. Рептилию увидел электрик во время ремонтных работ.

Мужчина пытался вставить крепления в гипсокартонную стену, но в щели случайно нашел змею. В итоге электрик вытащил животное и продолжил свою работу.

