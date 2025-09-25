Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 16:24

В российском банке обнаружили двухметрового питона

В стене банка в Кирове обнаружили двухметрового питона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В стене банка в Кирове ползал двухметровый питон, сообщил Telegram-канал Baza. Рептилию увидел электрик во время ремонтных работ.

Как отметил канал, мужчина пытался вставить крепления в гипсокартонную стену, но в щели случайно нашел змею. В итоге электрик вытащил животное и продолжил свою работу.

Ранее житель индийской деревни Чийяварам откусил голову ядовитой змее, а затем лег спать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, на него напал черный крайт — одна из самых опасных змей семейства аспидов, чей яд обладает мощными нейротоксичными и миотоксичными свойствами.

До этого домашний питон выполз из клетки, пробрался в кроватку к двухлетней девочке и задушил ее во сне в американском штате Флорида. Трагедия произошла еще в 2009 году, однако о произошедшем стало известно лишь недавно. При этом родители ребенка недокармливали змею.

В Южно-Африканской Республике дети избили до смерти трехметрового тигрового питона. Тушу мертвого животного нашел змеелов Грант Кавано, которому пожаловались местные жители.

Россия
Киров
питоны
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.