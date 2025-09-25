В российском банке обнаружили двухметрового питона В стене банка в Кирове обнаружили двухметрового питона

В стене банка в Кирове ползал двухметровый питон, сообщил Telegram-канал Baza. Рептилию увидел электрик во время ремонтных работ.

Как отметил канал, мужчина пытался вставить крепления в гипсокартонную стену, но в щели случайно нашел змею. В итоге электрик вытащил животное и продолжил свою работу.

Ранее житель индийской деревни Чийяварам откусил голову ядовитой змее, а затем лег спать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, на него напал черный крайт — одна из самых опасных змей семейства аспидов, чей яд обладает мощными нейротоксичными и миотоксичными свойствами.

До этого домашний питон выполз из клетки, пробрался в кроватку к двухлетней девочке и задушил ее во сне в американском штате Флорида. Трагедия произошла еще в 2009 году, однако о произошедшем стало известно лишь недавно. При этом родители ребенка недокармливали змею.

В Южно-Африканской Республике дети избили до смерти трехметрового тигрового питона. Тушу мертвого животного нашел змеелов Грант Кавано, которому пожаловались местные жители.