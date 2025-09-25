Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 19:27

Бывший боец СВО оставил депутатское кресло

Бывший боец СВО Баксиков покинул пост депутата в Татарстане

Расим Баксиков Расим Баксиков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутат Госсовета Татарстана Расим Баксиков сложил с себя полномочия, сообщает издание «Казать онлайн» со ссылкой на секретаря парламента Лилию Маврину. Ранее он был участником специальной военной операции.

Поступило заявление от депутата Госсовета Расима Баксикова о досрочном прекращении им депутатских полномочий в связи с переходом на работу в исполнительные органы власти республики, — сказала Маврина.

Вопрос сложения полномочий будет рассмотрен на ближайшей повестке. Причины такого решения со стороны Баксикова не раскрываются.

Ранее Баксиков попал в базу украинского сайта «Миротворец». Он якобы считается «соучастником преступлений против Украины и ее граждан».

Тем временем стало известно, что ректор Университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий отстранен от должности. В настоящее время его обязанности выполняет директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева. Он якобы замешан в финансовых махинациях на миллиарды рублей.

СВО
Татарстан
политика
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.