Бывший боец СВО оставил депутатское кресло

Депутат Госсовета Татарстана Расим Баксиков сложил с себя полномочия, сообщает издание «Казать онлайн» со ссылкой на секретаря парламента Лилию Маврину. Ранее он был участником специальной военной операции.

Поступило заявление от депутата Госсовета Расима Баксикова о досрочном прекращении им депутатских полномочий в связи с переходом на работу в исполнительные органы власти республики, — сказала Маврина.

Вопрос сложения полномочий будет рассмотрен на ближайшей повестке. Причины такого решения со стороны Баксикова не раскрываются.

Ранее Баксиков попал в базу украинского сайта «Миротворец». Он якобы считается «соучастником преступлений против Украины и ее граждан».

