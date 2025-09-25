Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Китае назвали мощным сигналом игнорирование Трампа Лавровым

Sohu: отсутствие Лаврова на выступлении Трампа стало сигналом

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Китае считают мощным сигналом отсутствие российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на часовом обращении американского лидера Дональда Трампа к ООН, пишет Sohu. Президент выступил 23 сентября на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отсутствие Сергея Лаврова на выступлении Дональда Трампа стало горячей темой для обсуждения среди мировых СМИ и обозревателей. Это посылает мощный дипломатический сигнал, отражающий глубоко укоренившиеся противоречия между странами, — рассказали эксперты издания.

Они указали на тот факт, что расписание Лаврова было составлено таким образом, чтобы он приехал в Нью-Йорк после выступления Трампа, добавили в издании.

Политолог Артур Демчук считает, что Трамп играет на публику, негативно высказываясь в адрес России. По словам эксперта, политик пытается продемонстрировать, что он не придерживается российской позиции. Эксперт отметил, что после встречи в Анкоридже Трампа заподозрили в принятии позиции Кремля. Негативными высказываниями о России он хочет «отвести от себя обвинения» в подыгрывании российским властям.

