25 сентября 2025 в 19:58

Каждый восьмой клещ на Кубани заражен болезнью Лайма

Свыше 4 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С начала 2025 года в Краснодарском крае зафиксировано 4050 случаев укусов клещей, из них 1790 пострадавших — дети младше 14 лет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Почти 14% клещей были переносчиками иксодового клещевого боррелиоза.

С начала года к медикам обратились 4050 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращаемость в медицинские учреждения снизилась на 11,2%, — сказано в сообщении.

В регионе продолжаются масштабные акарицидные обработки — специалисты уже обработали свыше 4716 гектаров земель. Там отметили, что при обнаружении присосавшегося клеща его можно сдать на анализ в специальных лабораториях.

Ранее врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен рассказал, что защититься от клещей поможет одежда с длинными рукавами, закрытая обувь и головной убор. По его словам, после отдыха на природе необходимо осматривать тело на наличие этих членистоногих. Он подчеркнул, что не стоит самостоятельно удалять клеща, поскольку есть риск оставить часть его тела внутри раны либо занести бактериальную инфекцию.

