14 ноября 2025 в 10:16

Пилот скончался от аллергии на мясо после укуса клеща

В США впервые зафиксирована смерть от аллергии на мясо после укуса клеща

Скорая помощь Великобритании Скорая помощь Великобритании Фото: Mike McQueen/Impact Photos/Global Look Press
В США зафиксирован первый случай смерти, вызванной аллергией на мясо, развившейся после укуса клеща, сообщает Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Пилот из Нью-Джерси скончался после тяжелой реакции, возникшей спустя несколько часов после употребления гамбургера.

Трагедия произошла в сентябре 2024 года, пилоту было 47 лет. Вскрытие показало внезапный и необъяснимый характер смерти.

Мы сообщаем о первом задокументированном случае смертельного исхода от альфа-гал синдрома (АГС), наступившего после употребления в пищу мяса, — указано в материале.

Лишь спустя несколько месяцев анализ крови подтвердил наличие антител к альфа-галу, особому сахару, содержащемуся в крови таких животных, как коровы, козы, олени и свиньи. Этот углевод попадает в слюну клещей, которые питаются на животных, и затем может передаваться людям при укусе.

У пострадавших формируется АГС — гиперчувствительность к альфа-галу, при которой употребление мяса вызывает аллергические реакции различной степени тяжести. Среди возможных симптомов — расстройства пищеварения, крапивница, боли в животе и затрудненное дыхание. Большинство случаев в США связывают с распространением клеща-звездоноса, обитающего в северо-восточных, южных и центральных регионах страны.

Ранее аллерголог Владимир Болибок рассказал, что коровье молоко, яйца и орехи чаще других продуктов провоцируют аллергические реакции. Он отметил, что одним из наиболее сильных аллергенов является фундук.

