Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 20:20

В Госдуме спрогнозировали мрачное будущее для Европы

Депутат Милонов: кочевники заменят ослабленный европейский этнос

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Согласно теории Льва Гумилева, Европа вступает в период стагнации, а ослабленный европейский суперэтнос будет заменен «кочевниками», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, этот процесс вполне естественен.

Новые пассионарные силы замещают ослабленный европейский суперэтнос. Это не ошибка или просчет в миграционной политике, а естественный процесс, когда нация теряет свою энергию. История знает множество примеров, когда ослабленные державы замещались более активными, — сказал Милонов.

Он уточнил, что Россия должна на это реагировать, хотя в целом ситуация не сулит ей ничего хорошего. С уходом старой Европы уйдет и часть общего культурного наследия, подчеркнул депутат.

Новые пассионарии, приезжающие из других регионов, обладают иной культурой и другим мировоззрением. Они не стремятся интегрироваться в существующий уклад, а привносят свой, — сказал Милонов.

Ранее Министерство внутренней безопасности США опубликовало в соцсети X ролик о рейдах против нелегальных мигрантов, сопроводив его кадрами из анимационного сериала «Покемоны». Видеоряд также сопровождался подписью «Надо поймать их всех».

Европа
крах
Виталий Милонов
миграция
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.