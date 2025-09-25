В Госдуме спрогнозировали мрачное будущее для Европы

Согласно теории Льва Гумилева, Европа вступает в период стагнации, а ослабленный европейский суперэтнос будет заменен «кочевниками», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, этот процесс вполне естественен.

Новые пассионарные силы замещают ослабленный европейский суперэтнос. Это не ошибка или просчет в миграционной политике, а естественный процесс, когда нация теряет свою энергию. История знает множество примеров, когда ослабленные державы замещались более активными, — сказал Милонов.

Он уточнил, что Россия должна на это реагировать, хотя в целом ситуация не сулит ей ничего хорошего. С уходом старой Европы уйдет и часть общего культурного наследия, подчеркнул депутат.

Новые пассионарии, приезжающие из других регионов, обладают иной культурой и другим мировоззрением. Они не стремятся интегрироваться в существующий уклад, а привносят свой, — сказал Милонов.

Ранее Министерство внутренней безопасности США опубликовало в соцсети X ролик о рейдах против нелегальных мигрантов, сопроводив его кадрами из анимационного сериала «Покемоны». Видеоряд также сопровождался подписью «Надо поймать их всех».