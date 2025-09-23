Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Минбезопасности США сравнило мигрантов с покемонами

Минбезопасности США оформило ролик о рейдах против мигрантов в стиле «Покемонов»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренней безопасности США опубликовало в соцсети X ролик о рейдах против нелегальных мигрантов, сопроводив его кадрами из анимационного сериала «Покемоны». Видеоряд также сопровождался подписью «Надо поймать их всех» (Gotta Catch 'Em All), ставшей узнаваемым слоганом франшизы.

В ролике показаны кадры задержаний. В конце видео появляются изображения задержанных в стилизованной форме «карточек покемонов» с перечислением совершенных ими преступлений на территории США.

Ранее корпорация Microsoft и банк JPMorgan рекомендовали сотрудникам с визами H-1B не покидать территорию США из-за новых иммиграционных правил администрации президента Дональда Трампа. Речь идет о введении сбора в $100 тысяч (8,4 млн рублей) за привлечение иностранных специалистов, что побудило компании призвать работников вернуться в страну и оставаться там в обозримом будущем.

До этого администрация президента обратилась в Верховный суд США с запросом на лишение статуса временной защиты 300 тысяч мигрантов из Венесуэлы. Министерство юстиции настаивает на приостановке решения федерального судьи, который признал ранее прекращение защиты венесуэльцев неправомерным.

