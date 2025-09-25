«Не стоит осуждать»: экс-вратарь сборной России о гражданстве Сантоса Футболист Гильерме призвал не осуждать Сантоса за желание стать россиянином

Решение бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса получить российское гражданство является его личным желанием, заявил бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме. В беседе со Sport24 он призвал не критиковать спортсмена.

Может быть, он просто хотел быть гражданином России. Здесь не стоит осуждать человека за его желание, — сказал Гильерме.

Ранее агент Сантоса Тияго Фрейтас заявил, что его клиент рад вызову в сборную Бразилии. Он отметил, что бразильская национальная команда — самая престижная в мире.

Тем временем футболист сборной Армении Наир Тикнизян получил гражданство Сербии. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Джуро Мацут. До переезда в Сербию полузащитник играл за московские ЦСКА и «Локомотив».

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не дал бы американское гражданство информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову. Также он назвал Родченкова преступником, который «продолжает свою преступную деятельность».