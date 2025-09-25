Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 20:12

«Не стоит осуждать»: экс-вратарь сборной России о гражданстве Сантоса

Футболист Гильерме призвал не осуждать Сантоса за желание стать россиянином

Дуглас Сантос Дуглас Сантос Фото: Marcelo Cortes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса получить российское гражданство является его личным желанием, заявил бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме. В беседе со Sport24 он призвал не критиковать спортсмена.

Может быть, он просто хотел быть гражданином России. Здесь не стоит осуждать человека за его желание, — сказал Гильерме.

Ранее агент Сантоса Тияго Фрейтас заявил, что его клиент рад вызову в сборную Бразилии. Он отметил, что бразильская национальная команда — самая престижная в мире.

Тем временем футболист сборной Армении Наир Тикнизян получил гражданство Сербии. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Джуро Мацут. До переезда в Сербию полузащитник играл за московские ЦСКА и «Локомотив».

До этого спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не дал бы американское гражданство информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову. Также он назвал Родченкова преступником, который «продолжает свою преступную деятельность».

гражданство РФ
спорт
футбол
Бразилия
