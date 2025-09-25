Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:54

Трамп отрекся от слов о «бумажном тигре»

Трамп заявил, что больше не станет использовать выражение «бумажный тигр»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что больше не будет использовать выражение «бумажный тигр». Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. Также Трамп вновь сообщил о разочаровании президентом РФ Владимиром Путиным.

Я никогда никого не назову «бумажным тигром», — пообещал глава Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сравнил Россию с бумажным тигром после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, находясь под влиянием его видения. По словам представителя Кремля, это видение абсолютно контрастирует с мнением российской стороны.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что Трамп пытается вынудить европейские страны отказаться от российских энергоресурсов. По его словам, Вашингтон с удовольствием соглашается продавать оружие странам НАТО и разрешает покупателям поступать с этим оружием как им хочется. Он отметил, что американцы гонятся за получением выгоды.

