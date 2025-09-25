«Не брал трубку»: Джигурда рассказал, почему не помирился с Волочковой

Шоумен Никита Джигурда рассказал, что не восстанавливает отношения с балериной Анастасией Волочковой из-за принципиальной позиции своей супруги, спортсменки Марины Анисиной. По словам актера, которые передает издание 7Дней.ru, его жена приняла близко к сердцу оскорбления со стороны артистки балета и требует от нее извинений, несмотря на то, что с момента конфликта прошло уже два года.

Настя позвонила мне, я не брал трубку... У меня взбунтовалась олимпийская чемпионка, она сказала: «Я по сценарию твоей богини Волочковой играть не буду! Она нанесла оскорбление и тебе, и мне», — рассказал Джигурда.

Он отметил, что продолжает защищать Волочкову, но надеется, что она «созреет до извинений». Скандал между артистами произошел после публикации в Сети материала с их участием. Балерина тогда заявила, что Джигурда пиарится на ней, а также осудила Анисину, отметив, что та «была в Караганде французской». Позже выяснилось, что за публикацию отвечал директор балерины, но дружба артистов к тому времени сошла на нет.

Ранее Волочкова заявила, что будет просить за интервью по 200 тысяч рублей. Артистка поделилась, что устала быть доброй, а люди должны научиться ценить талант. По словам балерины, ее постоянно дергают представители СМИ.