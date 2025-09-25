Грузия стала нормальной: Тбилиси — не друг Киева, что это значит для России

В Грузии посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому помыть рот после его громких заявлений на Генассамблее ООН. В Киеве считают, что Тбилиси потерян для Европы, поскольку слишком активно сближается с Москвой. В последнее время политика республики в отношениях с Россией приобретает все более прагматичный характер. Что повлияло на позицию Грузии, которая пересматривает прозападный курс, и почему Тбилиси невыгодно дружить с Украиной — в материале NEWS.ru.

Почему глава «Грузинской мечты» оскорбил Зеленского

Зеленский заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что Тбилиси сближается с Москвой. По мнению президента, Евросоюз «потерял» Грузию, а ситуация с правами человека в республике постепенно ухудшается. Теперь, считают в Киеве, ЕС важно не повторить такой же ошибки в отношениях с Молдавией.

В ответ на эти слова лидер парламентской фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия назвал Зеленского так называемым политиком и обвинил в нападках на Грузию.

«Этой марионетке стоит взглянуть на заключение Еврокомиссии и понять, где находится его страна. Ему стоит промыть рот, прежде чем говорить о Грузии так», — сказал он.

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru отметил, что Зеленский на полях ГА ООН решил изобразить Дональда Трампа на минималках. Американский лидер с трибуны в Нью-Йорке также разразился гневной тирадой, в том числе в адрес всемирной организации.

«Если Трамп „покрыл“ с высокой трибуны Генассамблеи вообще всех, то Зеленский пока остерегается, не чувствует себя лидером свободного мира. Поэтому он „наехал“ на тех, кто помельче и не может ему достойно ответить», — подчеркнул эксперт.

Ираклий Кирцхалия Фото: parliament.ge

Какие сейчас отношения между Россией и Грузией

После того как в декабре 2024 года экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула свой пост, политика официального Тбилиси в отношении России стала обретать все более прагматичные черты. К примеру, в апреле премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил о возможности мирного сосуществования двух государств.

В ответ на эти слова пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва придерживается аналогичной позиции.

«Четких сроков нет, но то, что Россия готова к шагам нормализации отношений, — это так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые готовы и хотят этого», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Скачко отметил, что о «большой любви» между Россией и Грузией говорить пока рано. Однако отношение к украинскому конфликту у Тбилиси и Москвы, по его мнению, схожее.

«Более того, грузинские власти, убеждая население в правильности нынешнего курса, недавно опубликовали сравнительные фотографии того, что есть в Грузии, которая сохраняет мир, и что есть на Украине, которая ведет войну», — напомнил политолог.

Свою роль сыграла и ситуация с протестной активностью, сохранявшейся в Грузии с октября по январь. Тогда сторонники местной оппозиции вышли на улицы, требуя пересмотра итогов парламентских выборов, победу в которых одержала «Грузинская мечта». Кобахидзе несколько месяцев спустя заявил, что эти акции финансировались иностранными спецслужбами по тому же сценарию, что и Евромайдан на Украине в 2014 году.

Ираклий Кобахидзе Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

С кем выгоднее дружить Грузии

Согласно официальным статистическим данным, товарооборот между Россией и Грузией в первой половине 2025 года вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, достигнув $1,7 млрд. В Тбилиси также отмечают увеличение турпотока из РФ в Грузию. Национальная администрация туризма при правительстве республики подсчитала, что с января по июнь территорию страны посетили более 580 тыс. российских граждан. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru отметил, что с тех пор, как в 2013 году оппозиция проиграла на парламентских выборах в Грузии, Тбилиси ориентируется на государственные интересы.

«Партию „Грузинская мечта“ создал самый богатый на тот момент человек в республике [Бидзина Иванишвили], хорошо понимающий, с какой стороны хлеб намазан маслом. Для Грузии, несомненно, гораздо выгоднее развивать взаимоотношения с Россией, чем со всеми европейскими странами вместе взятыми или с США», — сказал парламентарий.

Украина и для Грузии, и для всех других государств остается крайне рискованным экономическим партнером, подчеркнул Вассерман.

«На Украине так и не закончилось то, что у нас называют „лихими 90-ми“. В тот период любая возможность заработка была сопряжена с запредельным риском. Поэтому в экономическом отношении взаимодействие с Киевом для Тбилиси в лучшем случае невыгодно, в худшем — обернется катастрофическими потерями», — резюмировал депутат.

