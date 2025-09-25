В Тбилиси пообещали Зеленскому ответственность «за все»

Президент Украины Владимир Зеленский должен сосредоточиться на проблемах своей страны, а не Грузии, заявил мэр Тбилиси и генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. По его словам, наступит момент, когда президенту Украины придется «ответить за все», сообщает 1TV.ge.

Зеленский должен посмотреть на свою страну и рассказать, что он потерял, что он сделал со своим народом и страной. То, что происходит сегодня на Украине при его непосредственном участии, — большая беда. Пройдет время, и, конечно, ему придется за это ответить, — сказал Каладзе.

Выступая с трибуны на Генассамблее ООН, Зеленский заявил, что Европа теряет Грузию. По его словам, ситуация с правами человека в стране ухудшается.

Лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия в ответ заявил, что Зеленский не имеет права вмешиваться в ситуацию в Грузии. Политик посоветовал президенту «промыть рот», перед тем как говорить о ситуации в стране. По его словам, это не первый случай, когда Зеленский позволяет себе негативные высказывания в адрес Тбилиси. Грузинский политик подчеркнул недопустимость подобных заявлений, особенно на фоне предыдущих инцидентов.