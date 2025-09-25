Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 15:03

В Тбилиси пообещали Зеленскому ответственность «за все»

Мэр Тбилиси Каладзе: Зеленскому придется ответить за все происходящее на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский должен сосредоточиться на проблемах своей страны, а не Грузии, заявил мэр Тбилиси и генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. По его словам, наступит момент, когда президенту Украины придется «ответить за все», сообщает 1TV.ge.

Зеленский должен посмотреть на свою страну и рассказать, что он потерял, что он сделал со своим народом и страной. То, что происходит сегодня на Украине при его непосредственном участии, — большая беда. Пройдет время, и, конечно, ему придется за это ответить, — сказал Каладзе.

Выступая с трибуны на Генассамблее ООН, Зеленский заявил, что Европа теряет Грузию. По его словам, ситуация с правами человека в стране ухудшается.

Лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия в ответ заявил, что Зеленский не имеет права вмешиваться в ситуацию в Грузии. Политик посоветовал президенту «промыть рот», перед тем как говорить о ситуации в стране. По его словам, это не первый случай, когда Зеленский позволяет себе негативные высказывания в адрес Тбилиси. Грузинский политик подчеркнул недопустимость подобных заявлений, особенно на фоне предыдущих инцидентов.

Владимир Зеленский
Каха Каладзе
Украина
Грузия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молдавия начала массово отказывать иностранцам во въезде
Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового
Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Военные придумали, как увеличить дальность полета дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.