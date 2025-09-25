Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 19:27

Бывший тренер сборной России дал Станковичу полезный совет

Тренер Игнатьев: Станковичу стоит пересмотреть свое отношение к людям

Борис Игнатьев Борис Игнатьев Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заблудился и потерял нить управления командой, заявил в беседе с «Чемпионатом» бывший наставник сборной России Борис Игнатьев. Он отметил, что сербскому специалисту стоит пересмотреть свой подход к тренировкам и отношение к людям.

Станкович заблудился, он не знает, как себя вести, что нужно делать и как управлять «Спартаком». Ему надо пересмотреть свое отношение к людям, тренировочному процессу. Наверное, тогда футболисты, за которых заплатили большие деньги, покажут достойный результат, — сказал Игнатьев.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать Станковича на один месяц за нецензурные выражения в адрес арбитра.

До этого футболисты московского «Динамо» и «Спартака» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на поле «Динамо»: у хозяев дважды отличился Бителло, у гостей сделал дубль Ливай Гарсия. Во втором тайме главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку за споры с судьей.

футбол
Спартак
РПЛ
тренер
